由於市場需求回升，因新型冠狀病毒疫情影響中國廠區產能，致使農曆年後的供需更加吃緊，國巨（2327）除全力調整產線因應外，並規劃將高雄廠區產能全開，以滿足客戶緊急需求，目前積極對外招募作業員1,500名及工程師100名。

國巨高雄廠占集團產能約30％，在全力招工衝刺擴產之下，4月之後稼動率可望顯著拉升，第二季有望達到滿載水位，大陸蘇州廠雖有不確定因素，但也朝拉高稼動率目標邁進，預期國巨第二季在稼動率拉升、漲價效應完全發揮之下，營運將優於第一季。

國巨指出，許多產業因受全球疫情擴大而影響營運，國巨主動與高雄市政府勞工及招商單位合作，密集參加徵才場次，期能擴大求才管道，增加當地就業機會。

3月份國巨與高雄市政府勞工及招商單位合作徵才場次達三場，分別於3月12日 （四）大社區中山堂、3月21日（六）楠梓區油廠國小、3月25日（三）大發工業區，進行現場徵才。

(工商 )