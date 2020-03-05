吳卓源（Julia）推出第三張個人專輯《5am》中最新主打〈七十億分之一〉，該曲由她包辦詞曲創作，和王力宏同樣出身美國柏克利音樂學院，也意外撞歌名，吳卓源認為：「雖然歌名一樣，表達的內容卻是不一樣的，每個人在茫茫人海中尋找屬於自己的七十億分之一」，此外她想表達「不一定在感情當中，它可以是存在友情或親情裡面的」。

有不少樂迷將〈七十億分之一〉視為是吳卓源代表作〈台北夜空下〉的2.0版本，對此吳卓源笑說，「這樣說也是可以的唷！〈台北夜空下〉是我剛搬到台北來所創作的歌曲，當時中文也不好，對環境也不熟悉，後來有了些生活歷練後，才創作出〈七十億分之一〉這首歌，大家可以聽聽看我的中文有沒有變好一點」。

為呈現輕鬆感覺，吳卓源邀請好友婁峻碩（SHOU）加入創作RAP部分，繼上回兩人合作〈撥接Remix〉，婁峻碩說：「滿開心可以跟Julia一起合作，這次從旁觀者的角度，有點像是愛情丘比特的角色，鼓勵MV中的她勇敢追愛」，曲名也順勢改為〈七十億分之一加一〉。

〈七十億分之一加一〉MV歌曲營造喜劇感，MV中吳卓源更跳脫以往酷帥和厭世感，和曾經勇奪全國泰拳錦標賽亞軍的男主角迪恩上演「女追男」戲碼，兩人復古時尚卻又戲劇化十足的誇張表現，吳卓源望著男主角發傻癡笑的神情、過足「傻白甜」戲癮。MV最後吳卓源和婁峻碩也埋下彩蛋，吊足樂迷胃口。

吳卓源表示：「最近大環境的狀況太嚴肅，所以想給大家一點輕鬆有趣的內容，我一直都很想嘗試搞笑的演出，這次有算是達成夢想」但在現實生活中，是否也有這樣女追男的經驗，她笑說：「三個字，不可能！」緊接著她笑說：「都是男生來追我的」。〈七十億分之一加一〉於3月6日凌晨12:00各大數位平台發行，MV同步在YouTube頻道上線。

在新歌〈七十億分之一加一〉MV中，吳卓源和男主角上演「女追男」搞笑戲碼。（華風數位提供）

吳卓源在新歌〈七十億分之一加一〉MV中瘋狂追男。（華風數位提供）

擺脫過往酷帥風格，吳卓源在新歌〈七十億分之一加一〉MV中改以復古甜美造型。（華風數位提供）

吳卓源找好友婁峻碩合作新歌〈七十億分之一加一〉。（華風數位提供）

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