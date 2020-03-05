群電(6412)2020年2月合併營收為15.12億元，年減22.3%，大陸新冠肺炎疫情逐漸控制，目前群電大陸廠區復工率已提升至近70%，預期出貨可望在3月之後明顯彈升，群電總經理曾國華表示，第1季受到新冠肺炎疫情衝擊，預估年減幅度將優於同業，由於伺服器、PC及智慧家庭客戶訂單持續成長，今年營運可望逐季成長，今年營運不會比去年差。

受新冠肺炎、大陸地區延後復工影響，群電2月合併營收為15.12億元，月減38.12%，年減22.3%，累計前2月合併營收為39.54億元，年減12.8%。

曾國華表示，受到新冠肺炎疫情干擾，2月整體產業復工率不高，交通物流也有諸多限制，造成2月客戶拉貨遞延，不過，隨著大陸疫情逐步獲得控制，大陸政府積極支持企業復工，目前公司大陸吳江廠、東莞廠及重慶廠復工率已提升至近70%，公司正加快生產進度，預期出貨狀況可望在3月之後有明顯彈升，預估第1季業績年減幅度在10%以內。

受到新冠肺炎疫情影響，「宅經濟」當道，娛樂遊戲類的產品逆勢成長，且員工在家工作的需求也急速提升，尤其是大陸筆電滲透率占全部PC僅50%，相對於全球的65%比率仍然偏低，此次疫情可望驅動新一波大陸筆電的換機潮，群電在電競筆電及商用筆電電源的市佔率領先業界，在疫情延燒時相對有機會受惠。

曾國華表示，公司產能自動化程度很高，變壓器自製率達80%，整體產線自動化達70%，因此產能恢復進度有望優於同業，加上群電在多項高值產品如：電競筆電、智慧家庭、伺服器等電源的市占率持續提升，下半年遊戲機電源又有新品推出，看好公司營運在第1季落底後，業績可望逐季攀升。

(時報資訊)