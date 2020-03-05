受到美國道瓊指數再次強漲千點帶動，台股開高震盪收高，終場加權股價指數以11514.82點作收，上漲122.47點，漲幅1.07％，成交金額1438.68億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股日K線三連紅，且今天K線是跳空開高的紅K棒，代表反彈氣勢強勁，技術指標中，日KD指標黃金交叉，KD開口持續擴大，RSI指標也站回50多方區，指標上偏向強勢。

資金面上，各國央行近期紛紛降息，台幣也升破30元，有利資金行情，熱錢有機會持續布局股市，對於受到疫情影響的股市有望出現跌深反彈。

此外，5日均線止跌翻揚，加上目前市場投機氣氛濃，收盤漲停檔數家數持續擴增至28檔，其中櫃買占18檔，短期走勢正向看待。

不過，早盤原本量能預計達到1600億元，但盤中逐漸削弱，簡伯儀認為，近期連續三天維持量縮反彈，量能不足5日、10日均量，整體量價結構不佳，加上目前正值公司公布2月營收，由於2月受到疫情影響，營收多數公司預期表現不佳，因此，周五指數若無法帶量突破月均線，是要進一步觀察的重點。

櫃買指數終場上漲2.5點，漲幅1.75％，收在145.18點，成交金額447.69億元。

(時報資訊)