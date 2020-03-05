半導體零組件廠瑞耘(6532)今年2月營收約為0.41億元，年增率約65%，比1月新高則下滑18.28%；公司表示，營收較去年同期增加，主因半導體設備市場回溫，帶動設備零組件出貨需求增加。2020年前2月營收約為0.9億元，較2019年同期增加22.16%，並創下公司上櫃後營收同期新高。

瑞耘今年1月營收約為4994萬元，創新高，2月營收約4081萬元，較去年同期大增65.06%；2020年前2月營收約為9076萬元，較2019年同期增加22.16%，今年業績成長力道明顯。今股價收高至45.65元，創下收盤價新高。

瑞耘生產工廠在台灣，產能不受疫情影響；今年營運受惠於近年公司強化產品功能測試平台，並與大客戶加強合作，配合靜電吸盤新產品開始導入自動搬運系統，以及半導體設備零組件需求增加，今年業績回復成長，法人預期全年業績可望挑戰新高。

(時報資訊)