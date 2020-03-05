桃園市1名彭姓男子（19歲）與兩名男友人，去年國慶連假期間與簡女為首的5名少女，一群人一起玩「笑氣趴」，期間彭男對年僅12歲、小六女學生有意，竟一夜對她3度性侵，女學生家長知曉後氣炸提告，但彭男否認犯行，桃園地檢偵結後，將彭男依對未滿14歲女子強制性交罪起訴。

起訴書指出，彭男趁簡女幫「乾哥」向他借車，要求簡女於去年國慶連假期間帶女生友人們出來開「笑氣趴」，期間彭男趁小六女學生獨自在房間時性侵得逞；女學生受辱後，跑到其房間向友人哭訴，彭男竟打電話給已離開的簡女，「喬」1名女生來陪他，否則不借車，於是女學生在半推半就下，被送到彭男房間遭2度性侵，隔天早上彭男要求「上班前再來2次」，逼女學生就範。

小六女學生不堪受辱，跟著母親前往警局報案，不過彭男否認犯行、聲稱是被汙衊；在場的郭男則是說詞反覆，起初坦承吸笑氣後又否認；檢方從被害女學生及在場人證詞等證據，依對未滿14歲女子強制性交罪將彭男起訴。

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(中時電子報)