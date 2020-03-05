雖然血緣屬於中國大陸，但是 OnePlus(一加)手機品牌因為起初就鎖定中國大陸以外的國際市場，因此被外媒討論與認識的機會更多，且因為採用接近原生 Android 的系統，在市場上更為少見，讓近年來 OnePlus 年度機種都格外受到矚目。根據外媒報導，今年的指標機種 OnePlus 8 系列有機會在 4 月份亮相，其中 Lite 版本有望搭載聯發科(MediaTek)的天璣 1000(Dimensity 1000) 5G 晶片，值得你我關注。

《TechRadar》網站報導， OnePlus 8 系列手機今年發表時間點將會比往年早，有望落在 4 月中旬，也就是在 13 日至 19 日當周亮相的機會很高。這被推測是在印度當地的發表時間，由於 OnePlus 先前就有在不同地點、同一天舉辦發表會的先例，因此 OnePlus 8 系列全球發表會也可能選在同個時間點，或者前後相差幾天。

據了解，OnePlus 8 系列共有三款機種，分別是 OnePlus 8 Lite、OnePlus 8 以及 OnePlus 8 Pro。定位上，OnePlus 8 以及 OnePlus 8 Pro 預計都將支援 120Hz 螢幕更新率，搭載高通 Snapdragon 865 處理器；《Android Headlines》報導指出，因為 OnePlus 8 Lite 歸屬中階機種，目前難以推測 Lite 款式會不會與其他兩款旗艦機種一同亮相，預計這一支手機支援 90Hz 螢幕更新率，並採用聯發科天璣 1000 晶片。

除了 OnePlus 8 Lite 有望搭載聯發科天璣 1000 晶片外，OPPO 搶在 2019 年底發表 Reno 3 以及 Reno 3 Pro 手機，分別搭載聯發科天璣1000L 以及高通 Snapdragon 765G 晶片。要對抗高通今年度的 5G 晶片，從消息面來看，目前聯發科似乎還有不少努力空間。

(中時電子報)