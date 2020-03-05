新冠肺炎持續肆虐全球，同時衝擊觀光產業，屏東縣政府為提振觀光，推出「屏東可可旅遊地圖」，介紹屏東縣內15家著名可可店家，吸引遊客到屏東旅行，品嚐世界級的可可滋味，DIY體驗屏東黑金魅力，同時規劃三條主題遊程「情侶、親子、生態」，跟著可可旅行遊屏東，置身漫步在甜香四溢的可可香氣中，走出戶外增加抵抗力，共同對抗疫情，化不開的濃濃情意，離不開的屏東可可回憶。

屏東緯度較低，從氣候、地質都適合種植可可，也因為位於亞熱帶，屏東可可有獨特的果香與果酸，每一口都有不同的熱帶水果風味。屏東空氣清新鮮美，脊梁山脈的芬多精療癒舒心、客家庄古樸秀麗、遼闊無波的大鵬灣、湛藍晴朗的恆春半島都非常迷人，搭配浪漫可可，旅行屏東正是時候。

交通旅遊處長黃國維表示，屏東可可在國際大賽中發光發熱，多位在地可可業者從一開始的農業栽種，到結合休閒、觀光，發展出可可DIY體驗、可可食農教育、環境教育，甚至研發可可面膜、可可麵、可可咖哩飯到可可茶，一顆可可，竟能製作出不同性質的產品，數十項產品都讓人驚豔。此次集合屏東縣內15家可可店家業者，從屏北到屏南，搭配旅遊路線，希望藉此讓其他旅行社來規劃，帶更多遊客到屏東來，尤其在疫情期間別悶在家裡，只要做好衛生習慣，歡迎親子家庭或情侶都一起來，感受不一樣可可之旅，全台僅有在屏東才有，千萬不要錯過！

記者會現場邀請到客家事務處長陳麗萍及農業處長黃國榮一起共同推廣，現場用可可塗鴉體驗，與觀光業者及可可業者齊呼「屏東！你是我的巧克力」。跟著可可去旅行遊程於6日中午12點正式上架販售，每人只要299元，親子、情侶、生態三條主題路線，歡迎大家上網搜尋「瘋趣台灣」，或電話08-722-1292報名，遊程梯次時間3/14（六）可可情侶遊程、3/21（六）可可親子遊程、3/28（六）可可墾丁生態遊程、4/11（六）可可親子遊程。因疫情期間，遊覽車全面消毒防範，旅客當日如有發燒經測量超過37.5度則不得參加行程。

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