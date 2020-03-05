根據公開資訊觀測站公告，凌網於3日揭露，黃谷涵自今（109）年1月15日起至2月17日之間，透過亞洲價值基石資本公司經由集中交易市場取得2,466張，持股比率7.12％，合計與德商德意志銀行台北分行受託保管亞洲價值基金投資專戶共同取得人，持股達19.93％，逼近2成。

對照於凌網近2個交易日，於4日及5日股價連拉2根漲停，收在60.7元。

凌網公告表示，德商德意志銀行台北分行受託保管亞洲價值基金投資專戶，此次公告時持股4,436張、持股比率12.81％，持股並未更動；另取得人黃谷涵此次公告時持股2,466張、持股比率7.12％。合計持股比率上升至19.93。

凌網公告並說明，德商德意志銀行台北分行受託保管亞洲價值基金投資專戶，自102年1月10日開始買進凌網持股，後續於107年7月10日進行初次取得股份申報時，申報取得股份目的為長期投資。

接下來，109年3月3日新增共同取得人黃谷涵，其透過亞洲價值基石資本公司，自109年1月15日起至109年2月17日之間，透過亞洲價值基石資本公司經由集中交易市場取得2,466張，是基於財務性投資目的。

凌網公告指出，於亞洲價值基石資本公司取得被取得凌網股權期間，其與德商德意志銀行台北分行受託保管亞洲價值基金投資專戶並未透過契約、協議或其他方式之合意取得凌網持股。

凌網表示，隨著亞洲價值基石資本公司持股增加，亞洲價值基石資本公司擬自3月3日起變更其取得股份目的為策略性投資，德商德意志銀行台北分行受託保管亞洲價值基金投資專戶亦擬同步變更其取得股份目的為策略性投資，基此，雙方基於共同目的，取得凌網股權；且目前不排除未來一年內在合理價格區間內於公開市場買進凌網股權。

(工商 )