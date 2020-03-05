一對年近中年的同居男女，男方酒後不管女方月事來臨求歡不成，徒手捶打女方胸部，霸王硬上弓性侵得逞，事後要喇舌被女方咬住舌頭，流血不止送醫，被女方控告強制性交。

40歲杜男與38歲謝女是同居男女朋友，這件疑似性侵案發生在去年9月間，杜男向檢警表示，他沒有性侵謝女，當天也沒嘿咻，他是想跟謝女喇舌，但謝女聞到他身上有香味，懷疑他有外遇劈腿，氣得咬住他舌頭，他才出拳打謝女三下。

杜男稱，遭謝女咬住舌頭後，造成舌根撕裂傷，血流不止，並且還送醫急救，導致他和謝方關係不睦。謝女則不甘受辱，在事發3個月後向警方報案指控杜男對她強制性交。

檢警調查，杜男舌頭確實有傷，謝女因在案發後3個月報案，驗傷身體沒有明顯外傷，下體沒有新傷，檢方難以用此證據證明杜男有性侵的事證，只能證明2人有肢體爭執，互有傷害，難以證明有性侵的事實。

另外，謝女在警偵指控杜男性侵，但今年2月偵查時又翻供，稱2人只是吵架，要撤回對杜男的控訴，檢方認謝女前後指述已有不一，此案也沒有其他人證，無法依強制性交論罪，因此對杜男做不起訴處分。

(中時 )