新冠肺炎疫情延燒，第一線人員承受的壓力增大，日前傳出北市聯醫50名醫護人員集體請辭。對此，醫事司司長石崇良昨指出，初步了解沒有這回事，但會密初注意。自由作家洛杉基認為，蔡政府對無功受祿的肥貓大方，卻對第一線拿低薪的醫護人員冷血，他砲轟蔡政府不知民間疾苦。

新加坡政府日前宣布所有部長減薪一個月，第一線抗疫公務員則發放一個月特別獎金。蘇貞昌日前被問及是否會效法帶頭減薪，蘇說新加坡公務員待遇非常高，和台灣不同，此時有減薪政策令人敬佩。而台灣公務員夜以繼日努力，他說不會給公務員減薪，但贊成給第一線防疫人員獎勵。對此，洛杉基在臉書指出，新加坡政府為體恤第一線醫護人員的辛苦，官員自動減薪，把錢用來貼補辛苦到賣命的第一線醫護人員。台灣的官員，對新加坡政府的作法，不但無動於衷，還說人家官員薪水本來就高，「實在是無言」。

洛杉基提及，蔡政府庸官們對無功受祿、接受酬庸、養尊處優的肥貓們，大方到令人駭異，卻對第一線拿低薪，卻得賣命工作的醫護人員如此冷血。他說蔡政府不知民間疾苦，「只准官州放火、不准百姓點燈」，再得一實例。

(中時電子報)