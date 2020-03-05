新冠肺炎來勢洶洶，疫情蔓延對台灣餐飲、觀光造成莫大衝擊！有飯店也者也試圖尋找新方法。誠品行旅推出客房租用讓辦公人士分使用，也能分擔群聚風險，鄰近松菸文創園區，也能接近大自然綠意；在台北、台中、台南、宜蘭皆有分店的「The Place老爺行旅」也推出四館聯合優惠，如台南老爺行旅可看館內展覽，「宜蘭傳藝老爺行旅」，加碼贈送傳藝園區入園門票。

【誠品行旅】佇足陽台放眼收納台北都會完美景致。（誠品行旅 提供）

位處於信義區的誠品行旅，承載著松山文創園區的歷史內涵，同時擁有自然綠意與生態池畔的獨家景致。誠品行旅即日起推出「城市綠洲│共享商務空間」方案，集結商務辦公、交誼空間、餐飲美食、旅宿休憩、健身房等多元內容，為各領域的商務旅人或企業團隊打造出一處融合工作與生活的共享空間。

透過客房租用模式建構都會社群的樞紐，逐步實踐事業藍圖，或與跨領域人士相互交流激發創新火花，亦可依照工作需求選擇單日/單週/雙週及月租型方案，雅緻客房至行政套房，，享有融合商務機能與人文時尚的工作空間，放眼可將白日裡的無際景色完美收納，佇足陽台亦可從容地遙望都市中最美麗的天際線。

台南老爺行旅_精緻客房。（老爺行旅 提供）

「The Place老爺行旅」，強調與所在地的文化意象深度連結，四館連袂推出的行旅探索之旅，包含落居最具老城底蘊的「台南老爺行旅」，館內擁有近120坪展覽空間，不間斷的多元主題展覽，每每讓休憩時光更添知性與趣味，五月底前入住享假日不加價，讓你暢遊府城、吃遍巷弄美食。

宜蘭傳藝老爺行旅_精緻客房。（老爺行旅 提供）

座落於國立臺灣美術館旁的「台中大毅老爺行旅」，入住期間則享免費腳踏車租賃服務及城中城專屬導覽地圖，五月底前入住平假日同價，輕鬆來趟文青知性之旅；「南港老爺行旅」，住宿即贈主廚特製小食，四月底前再享假日不加價；暢遊國立傳統藝術中心園區內的「宜蘭傳藝老爺行旅」，加碼贈送傳藝園區入園門票及習藝體驗券，四月底前亦享假日不加價，近距離感受傳統藝術與童玩嬉遊的藝享之旅。

(中時電子報)