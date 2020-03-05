澳洲一名確診新冠肺炎的男子今被當地政府公開航班資訊，南澳洲衛生署指出，男子曾在本月3日搭乘台灣飛往布里斯本的長榮BR315航班。對此，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，已主動向澳洲政府了解個案資訊，但尚未獲得回應。

知情人士透露，該名澳洲男子3/1從英國倫敦希斯洛機場搭長榮BR68航班到桃園機場轉機，2日從桃機飛布里斯本，據說該男子是在抵達布里斯本後欲改搭澳洲國內航班時被攔檢下來。

(中時 )