大陸BOSS直聘5日發佈最新報告指出，2019年大陸城鎮就業女性平均薪酬為6995元（人民幣，下同），年增率為7.7％，薪酬平均值為男性的81.6％，而男性的薪酬優勢從2018年的27.7％降至22.5％。

據中新網引述報告指出，這也是3年來大陸女性與男性薪資差距首次縮減，而職位、行業及工作年限是直接造成女性薪酬低於男性的3大因素，而教育是唯一幫助女性縮小薪酬差異的正向因素。

(旺報 )