陸女性均薪6995元人幣 為男性8成 15:042020/03/05 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸BOSS直聘5日發佈最新報告指出，2019年大陸城鎮就業女性平均薪酬為6995元（人民幣，下同），年增率為7.7％，薪酬平均值為男性的81.6％，而男性的薪酬優勢從2018年的27.7％降至22.5％。 據中新網引述報告指出，這也是3年來大陸女性與男性薪資差距首次縮減，而職位、行業及工作年限是直接造成女性薪酬低於男性的3大因素，而教育是唯一幫助女性縮小薪酬差異的正向因素。 (旺報 ) #男性 #薪酬 #女性 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 強化在地經營！大成食品亞洲啟動新人事布局 21:382020/03/02 財經 年後徵才 陸金融業炙手可熱 04:102020/03/03 焦點新聞 強化集團平等薪酬制度 渣打台灣高階主管 64％是女性 04:102020/03/03 金融．稅務 晨星：女性基金經理占比只有14％ 男女占比差異大 無關能力 15:412020/03/03 財經 KPMG：大陸台商可思考調整出貨路徑 16:412020/03/03 財經 循星國模式 台應提升檢疫量 04:102020/03/04 生活新聞 新冠肺炎爆發「世界欠大陸一個道歉」 新華社轉載貼文反駁 00:272020/03/05 兩岸 疫情衝擊 陸共享經濟增速恐下滑 04:102020/03/05 全球財經 晨星：基金經理男女懸殊 無關能力 04:102020/03/05 投資理財 女力大躍進 台灣女性創業指數亞洲第一 14:382020/03/05 財經 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 美企遲遲不願撤陸？ 專家揭全球供應鏈致命傷 - 財經 疫情讓美股陷入極度震盪 - 財經 - 工商 老美密謀4招獵殺華為！ 全球5G決裂…台廠選邊站更賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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