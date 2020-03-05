因應全球新型冠狀病毒肺炎疫情，北市聯醫表示，為減少民眾進出醫院的感染風險，鼓勵民眾至社區藥局領藥，如病人堅持回院領藥，則以「硬體分倉、動線分流」措施，減少入院感染風險，領藥民眾可在醫院門口直接刷健保卡、等候藥師調劑後送出，不需進入醫院。

北市聯醫預估，每天可減少約1,000人次進入醫院，希望民眾多利用社區藥局領取慢性處方藥物，避免到醫院降低感染風險，北市聯醫進一步說明，長期支持推動醫藥分業政策，每年約釋出處方箋達100萬張以上，讓民眾可持處方箋至鄰近社區藥局調劑，節省就醫、往返醫院的時間成本，避免院內感染。

北市聯醫指出，醫院門診的慢性病人有62％以上在社區藥局領藥，經統計108年慢性病開立慢性病連續處方箋比率達46％，第2、3張釋出比率更高達76％，每年釋出藥費金額達9億元。

北市聯醫說，在防疫期間體諒民眾對於慢箋領藥地點選擇，仍需提醒「防疫優先」，該院推動慢箋社區領藥向來不遺餘力，釋出比率亦占全國排前名次，將來會持續推動原有釋出慢箋政策，和社區藥局一起守護民眾健康及用藥安全，利他也利己，共同齊心面對這一場疫情。

(中時 )