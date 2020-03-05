新冠肺炎疫情擴散，如大甲媽祖遶境等宗教活動已經取消，基督教救助協會與基督教福音協進今天舉行視訊會議，邀請台北靈糧堂等18間教會牧者，目前已要求會友在聚會中全程戴口罩、加強手部消毒外，也考慮進行主日直播或轉播、疏散每堂聚會人數、擴大座位間距等措施。

因應疫情，目前不少大型教會聚會多以預錄或直播方式，進行主日崇拜與一般聚會。而具牧養功能的小組，則仍持續進行；台北雙連長老教會已決定於3月15日開始至5月第一週，暫停主日崇拜。這是第一間因應疫情而主動停止主日崇拜的大型教會，將以預錄講道轉播方式進行主日聚會，鼓勵會友在家看轉播。

台北基督之家主日聚會人數最近約下降三成，但因平日即有直播，最近收看直播的人數反而上升。台北靈糧堂周巽正牧師說，教會已對可能暫停主日進行討論，隨時可直播，各小組也在進行測試中。

iM教會牧師松慕強則表示，會友平日已習慣使用不同的軟體觀看聚會內容，因此暫停主日，適應上應該沒問題，將把每區分成幾個小組，由小組長帶領2至3人一起看主日直播；高雄福氣楊錫儒牧師表示，目前主日與幸福小組仍照常舉行，但已通令教會小組分成6個人一組。若主日聚會暫停，將採此方式一起觀看直播，以兼顧牧養與小組的功能，保持溫度，減少疏離感，以利未來再次招聚。

直播方式最大的問題，是大多數年長者不習慣使用網路聚會。目前台北基督徒聚會與台南富強長老教會的松年聚會均已暫停；花蓮港教會中，有八成會友為70歲以上的年長者，會將年長會友安排到附近會友家中觀看直播，預計兩三個家庭就可以成為一個聚會直播點。

基督教救助協會暨福音協進會秘書長夏忠堅表示，面對新冠疫情，教會不能只停留在消極面對，而需要在防疫上攜手合作，比如若有會友染疫時，教會該如何提供資訊，以供追踪。並教導弟兄姊妹們如何以健康的態度，來看待沒有來聚會的信徒，或因教會群聚而被感染者等。

(中時 )