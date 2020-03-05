新冠肺炎疫情蔓延，帶動網購生鮮食材需求，台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)momo購物網統計，2月起受疫情影響，農產品銷售較去年同期翻倍成長，其中女性消費人數有增加趨勢，尤以35歲到50歲年齡層增幅最為顯著。

隨著國人消費型態轉變，生鮮農產網購市場需求與商機日益蓬勃，而全球新冠肺炎疫情延燒，進一步帶動宅經濟；momo購物網積極開拓生鮮農產領域市場，網羅商品類別從蔬菜、水果、米類，至需冷藏、冷凍配送的生鮮食材等，2020年至今農產品銷售較去年同期成長1倍，2月起受疫情影響，消費者減少出門頻率網購成重要購買通道，銷售亦較去年同期翻倍成長，顯示防疫期間網購生鮮農產的消費需求上升。

為響應農委會號召，momo購物網規劃「農產嘉年華」活動專區，開賣具有溯源、產銷履歷、有機或CAS認證的『國產農產品』，開賣國產鳳梨釋迦、金鑽鳳梨、飛彈蓮霧、戰斧豬排、土雞腿排、大尾白蝦、現流石斑魚、滴雞精等優質生鮮農產，讓消費者免出門就能網購優質新鮮農產品。

(時報資訊)