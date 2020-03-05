針對中國客戶抱怨收到的Model 3新車效能不如預期，特斯拉坦承因受到供應鏈中斷影響，這些在中國出廠的Model 3採用了舊版的Autopilot硬體，並為此致歉。

根據數家外媒報導與微博、微信與推特等社群媒體上的貼文，特斯拉在中國的客戶抱怨該公司交付的Model 3新車，採用的Autopilot硬體不如該公司承諾的先進。一些中國客戶抨擊特斯拉給這些Model 3新車安裝舊版本的硬體形同暗中降級。

當客戶訂購Model 3時，據稱清單上顯示這些車將配備「硬體版本 3.0」（hardware version 3.0, HW3），但在經過仔細檢查後，車主表示他們的Model 3配備的是2.5版本的硬體。

為了安撫中國客戶的不滿，特斯拉周二透過微博發布聲明，承諾在產能完全恢復時，將盡快為這些中國製造的Model 3新車換上「硬體版本 3.0」（hardware version 3.0, HW3）的Autopilot系統。

(時報資訊)