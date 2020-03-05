苗栗縣消防局5日成立成立無人機隊，縣長徐耀昌逐一頒授隊徽。（何冠嫻攝）

苗栗縣消防局5日成立成立無人機隊，利用無人機第三視角，有助增進救災效能並提升第一線執勤人員的安全。（何冠嫻攝）

苗栗縣消防局無人機5日成立，現場演練山、水域救難作業，引發圍觀民眾驚呼。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府團隊有9人取得無人機專業操作證

苗栗縣政府將無人機廣泛運用於各行政體系，全國第一座無人機術科測驗場地落腳苗栗，民航局也推動預先評鑑制度，苗縣府團隊共有9人取得專業操作證。5日消防局成立無人機隊，有助增進救災效能並提升第一線執勤人員的安全。

縣府勞青處說明，未來要操作無人機，必須取得相關操作證，並為無人機註冊與投保相關保險。勞青處長彭德俊表示，自2017年底縣府推動無人機相關政策，成立跨局處推動小組，並輔導與培訓縣府人員具備無人機相關的操作能力，縣府團隊取得操作證共有14人，其中5人為普通操作證、9人為專業操作證。

取得專業操作證的工務處道路巡檢員陳宗言5日進行經驗分享，並鼓勵民眾參與相關證照考試，安全又專業的操作無人機。此外，消防局也有4人取得專業操作資格，組成消防局無人機隊，成員9人由縣長徐耀昌逐一頒授隊徽，並現場演練山、水域救難作業，引發圍觀民眾驚呼。

消防局長徐新淵表示，2015年消防局籌備無人機協助災害搶救，無人機的第三視角，有助於提升特殊災害地形判斷，無人機隊順利成立，將大幅提升災害搶救效能，還可提升第一線執勤人員的安全性。

徐耀昌指出，縣府推動無人機廣泛應用於災防、巡檢、觀光、農業及環保各面向，累積豐富實務經驗，有助提高業務及執法效能。他也宣布，苗栗縣無人機飛行區域將採負面表列方式，採滾動式檢討，擬訂與無人機飛行相關注意事項，將於3月底前公告禁、限飛的空域。

(中時 )