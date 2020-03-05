盤山村民痛批護樹團體罔顧人命，無視3年70多件車禍的事實。（李金生攝）

盤山村民痛陳已完成階段性任務的木麻黃力不適合再做行道樹。（李金生攝）

綠化金門打造「海上公園」的木麻黃，砍伐移除再度成為地方議題。主要交通幹道環島北路僅金大至瓊林段，因兩旁保留木麻黃行道樹而未拓寬，金寧鄉盤山村民痛批護樹團體罔顧人命，無視3年70多件車禍的事實，今（5）日上午到縣府拉白布條陳情，也替被「民意」綁手綁腳的縣府加油打氣。

縣府參議張瑞心表示，道路拓寬一定有實際需求，縣府已聽到當地鄉親的心聲，會盡快與要求保留木麻黃行道樹的團體溝通，希望協調出雙方都能接受的方案，早日圓滿解決。

盤山村長翁品洋、盤山社區發展協會理事長翁明堆與金門縣翁氏宗親會理事長翁國團等人指出，數10年前造林綠化金門，用以阻擋風沙的先驅樹種木麻黃，已完成階段性的任務，其實它的淺根特性造成路面「膨龜」凸起，落葉也易讓車輛打滑，不再是目前綠化的優選樹種，且大都已進入衰老自然枯萎期，在2、3代林陸續成形和栽種後，應全面淘汰移除才對。

環島北路金大至瓊林段為全線車流量最大的一段，但只因保留兩旁的行道樹木麻黃，而導致拓寬計畫一直延宕下來。（李金生攝）

盤山村民指出，木麻黃的淺根特性造成路面「膨龜」凸起，落葉也易讓車輛打滑，且大都已進入衰老自然枯萎期。（李金生攝）

2016年17級強颱莫蘭蒂狂掃金門，全島木麻黃被吹得七零八落，帶來交通嚴重斷絕問題。（中時資料照片／李金生攝）

翁品洋和村民指出，環島北路金大至瓊林段為全線車流量最大的一段，但只因保留兩旁的行道樹木麻黃，而導致拓寬計畫一直延宕下來，在路面寬度不足情況下，機、車爭道險象環生。據縣消防局統計，自2017年起至2019年底短短3年，該路段即發生70件車禍，帶給用路人很大的威脅。

翁明堆也指出，2016年17級強颱莫蘭蒂狂掃金門，全島木麻黃被吹得七零八落，帶來交通嚴重斷絕問題，后盤山有居民因需要維生器材，救災單位緊急調派重機具清理路面，整整花了12個小時，才順利讓救護車通行，凸顯木麻黃做為行道樹的適合性，有全面檢討和改進的必要。

村民們強調，金寧鄉為金門的副都心，人口增長最快速就是盤山村，縣府面對環境保護及經濟發展，應優先考量多數在地原居民的需求，而不是任由少數操控民粹議題的新住民，用偏狹、虛假的環保和戰地遺跡議題，來打壓地區的發展和未來。

愈說愈氣的村民甚至表示，若護樹團體真的那麼愛木麻黃，可以考慮免費送給他們。但根據縣府的說法，移植1棵的成本約需30萬元，當年參與造林的老員工也透露，木麻黃確實不適合當行道樹，即使是小路段的移植，也一點意義都沒有，「不值得!」

(中時 )