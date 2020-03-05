新北市新店警分局坪林分駐所協助法國籍女子尋找露營地。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店警分局坪林分駐所協助法國籍女子尋找露營地。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店警分局坪林分駐所日前走進兩名來自法國年約30多歲的女子帶著一位5歲女童進來分駐所詢問附近是否有適合的露營地可以讓他們紮營休息。女子表示，他們是從網路得知台灣的好山好水，興起了來台灣自行車環島的夢想， 兩人便帶著小朋友，千里迢迢從法國出發來台灣圓夢。

法國女子採自行車環島露營的方式，當天行經坪林山區已是傍晚時分，因對北宜公路的路況及地形環境不熟又下起雨，不敢貿然再往前騎，到處在找尋適合的空地露營，便來到新店警分局坪林分駐所求助。

坪林分駐所警員劉卲夫當時擔服巡邏勤務，接獲值班員警通報有外國民眾需要協助，立即返所處理；返所後見兩名外籍女子手抱一名幼童，經詢問其來意得知渠等從法國來台，正在進行單車環島中，現在正在找晚上的露營地。碰巧前來督導勤務的新店警分局副分局長楊秀英及督察組長簡忠煒看到此幕，也熱情地送上熱呼呼的便當招呼來自外國的旅客，並讓他們在駐地稍作休息。

警員劉卲夫與所長討論後，認為附近坪林國中的司令台地勢平整，相較於戶外野營安全的多，應該符合他們的需求，便立即連繫坪林國中校務人員告知事由，坪林國中也一口答應願意讓外國朋友在校內司令台搭棚露營。

兩名女子及小朋友用完餐後辭別駐地裡的警察同仁，員警立即帶領他們至坪林國中，並告知附近環境、商家及其他注意事項；員警離去前兩名法國女子也向台灣警察的熱心一再表達感謝之意，並稱讚台灣人民的熱情，風景優美，食物美味，是個有溫度的國家。

(中時 )