1名伊勢市出身的女性將她的祖母在石油危機時採購的大量衛生紙的照片投稿到社群網站，並逗趣地寫著: 「大量買衛生紙的各位，數十年後也會這樣被發掘出來喔！（笑）媽媽啊，你也是嗎？」

日本《伊勢志摩經濟新聞》報導，這名女性在社群網站上PO出照片，1張是裝在塑膠箱的衛生紙，另1張是蓋好蓋子的塑膠箱，裡面裝著兩種不同品牌的衛生紙，4卷1包的分別有7包和8包，總共60卷。不只這些，在家中的其他箱子裡也發現了大批的衛生紙。

這位女性是在打掃父母家的倉庫時，驚訝地發現保存狀態良好的大量衛生紙，她本來以為是母親囤的貨，結果是祖母於1973年石油危機時買的。當時的資訊來源只有電視，祖母看了電視新聞後很擔心便去搶購，可能是堆在倉庫裡就忘了。她父親回憶說，當時真的衛生紙從賣場上消失了一段時間，完全買不到。

還有1次，1971年發生尼克森震撼(Nixon Shock，或dollar shock），她的母親擔心物價上漲而採購了大量的生活用品等。她找到1張當年28歲的母親和桌上擺滿的搶購物品的合影。相簿上則寫著，「為因應尼克森震撼買回來囤積，有牙刷、砂糖、拖鞋、保鮮膜、棕刷、電池、筷子等，一口氣花錢心情真好，消解壓力，約2萬日圓吧？」

(中時電子報)