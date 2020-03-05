3月8日國際婦女節將至！yes123求職網5日發布最新調查指出，高達62.2％女性上班族曾經遭遇求職歧視，依序是：「被追問婚育計畫」（43.3%）、「被挑剔長相外型、身高體重」（33.2%）、「被追問感情狀況」（29.2%），以及「被追問是否請過生理假」（25.7%）、「被要求上班時的打扮或穿著」（23.5%）。

還有其他求職歧視，分別是：「因性別導致應徵職缺受限」（21.6%）、「以體力、力氣不夠為由，求職遭拒」（19.9%）、「被追問性傾向」（18.2%），以及「因性別，被質疑專業度」（14.3%）、「以常加班、夜班，人身安全為由，求職遭拒」（12.2%）。

值得注意的是，yes123調查發現，即使錄取後，仍有65.6％的女性透露，曾遇過與男性同仁「同工不同酬」的狀況，就連升遷機會也有差別待遇，以此次調查樣本來看，受訪上班族任職之公司，目前女性主管占全部主管的比例為25.7％，約四分之一；女性主管比例超過一半的公司，僅16.2％。

此外，職場不平權的情況還包括性騷擾！據yes123調查，有66.4％的女性上班族指出，曾經碰過「職場性騷擾」，其中，包括30.4%「碰過言語性騷擾」、19.2%「言語、肢體性騷擾皆碰過」、16.8%「碰過肢體性騷擾」。

然而，針對職場性騷擾，調查卻發現，有超過半數（51.7%）的女性會選擇「隱忍」或「沉默」，選擇直接當場抗議或表達不滿的比例為48.3%。

綜觀此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，想建立更友善女性的職場環境，企業主管或老闆要先打破性別刻板印象，給予同等競爭加薪、升遷的機會，而女性上班族也要適時展現企圖心，突顯自我工作態度與能力優勢，與男性同仁具互補作用，也可發揮「一加一大於二」的綜效。

(工商 )