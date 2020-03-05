韓國歐巴李時剛脫了！在BL劇《2020因為愛你》飾演飾演高冷總裁的李時剛，劇中酒量竟然一杯就醉，發起酒瘋來，竟把徐謀俊給扒光。其實這場床戲，是李時剛自己提出「必須脫到只剩內褲，才符合喝醉酒的狀態」，便大方脫個精光。劇組沒料到他這麼好配合，原先沒有準備內褲這樣道具，李時剛便穿著自己的內褲就上場演出。

拍攝當天，導演周美玲跟李時剛討論時，李時剛對著導演說：「導演！我可以脫喔！」最後竟讓身經百戰的周美玲導演當場臉紅了起來！周美玲導演紅著臉說：「我第一次碰到這麼大尺度演員！」李時剛甚至一度說：「還是導演認為連穿內褲都不要？」導演雙手掩住臉回說：「還是穿著吧！沖澡戲時可以考慮脫掉。 」

劇組沒想到李時剛尺度這麼大，他自告奮勇穿著原味內褲上場。（圖／達騰娛樂）

身材姣好精壯的李時剛在現場大方秀出自己的大胸肌及冰塊肌，經紀人想給他大毛巾圍住，他拒絕說「不需要」，拍攝時就穿著內褲在片場走來走去，讓現場女性工作人員都害羞不已，也對他的身材稱讚有佳。對戲的徐謀俊也自歎不如：「跟時剛比起來我只是小學生的身材，我還是不要脫的好。其實我本來也蠻壯的，只是現在瘦了，希望趕快再把身材練回來。」

李時剛、徐謀俊男男戀讓觀眾心癢癢。（圖／達騰娛樂）

韓國因為疫情較為嚴重，因此李時剛所有原定的工作都已取消，並且都無法出門只能待在家中，讓李時剛忍不住在群組裡喊說：「我好想去台灣。」所有在台北的弟弟們只能安撫大哥說安全第一，李時剛只能藉著上網看之前來台灣上的所有節目，來一解對台灣弟弟們的相思之愁。

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(中時電子報)