新北市中和區劉姓男子，1月時騎機車載狗兒出門散心，毛孩卻在停等紅燈時跳下車並跑到對向車道，與疾駛而來的車輛發生車禍，狗兒身受重傷慘死，一旁民眾則通知動保處，動保處調閱影片找到劉男，依動物保護法第20條處已3000元罰鍰，呼籲民眾帶犬貓出門時，務必繫繩注意安全。

劉男供稱，該犬隻是家人帶回飼養，狗兒活潑好動，家人對牠十分疼愛，經常帶牠出門散心，案發當天則是騎乘機車要前往公園，狗兒突然跳下車在馬路亂竄，自己試圖讓狗兒上車，狗兒卻不聽命令，跑到對向車道，被閃避不及的車輛撞上，劉男趕到時，狗兒已無生命跡象，他傷心欲絕，連忙將犬隻遺體帶走處理，全家人都十分難過。

但驚悚畫面嚇壞路過民眾，路人連忙打電話通知新北市動保處，動保處則調閱監視器，循線找上劉男，並依動物保護法第20條，規定處以3000元罰鍰。

農業局長李玟表示，動物保護法第20條規定寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上人員伴同，疏縱寵物可處以3,000元至1萬5,000元罰鍰，呼籲飼主帶犬貓出門在外務必繫繩注意安全，且須維持適當繩長及項圈鬆緊，以免發生憾事還因此受罰。

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(中時電子報)