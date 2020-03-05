台北市1名高中女生去年11月搭乘捷運時，全程專心滑手機，突覺後方有異物來襲，且不斷利用車廂人多之際，假裝擁擠以下體向她頂來，少女警覺已被性騷擾，但她雖驚不亂，暗中拿手機蒐證拍下該名色狼相貌，並勇敢報警循線逮獲1名金姓嫌犯，今由台北地檢署依性騷擾罪嫌起訴金男。

起訴書指出，去年11月16日傍晚6時20分許，金男搭乘台北捷運板南線列車往頂埔方向，行經台北車站與西門站途中，見車廂人潮擁擠，而1名高中女生則專心低頭看手機，認為有機可乘，故意站在少女身後，趁她不注意之際，以下體磨蹭少女臀部性騷擾。

根據了解，少女發現被襲，臨危不亂，在捷運列車行駛至西門站至龍山寺站途中，拿起手機暗中拍下金男照片，並鎮定地在龍山寺站下車，隨將金男照片出示站務人員，表明被金男性騷擾，由站務人員報警處理，並由警方依據少女提供的照片，比對監視器畫面後，順利循線緝獲金姓色狼。

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(中時電子報)