北市林森北路某SPA紓壓會館的盧姓女按摩師，不滿孫姓男客摸她胸部，還嗆「你們小姐不能摸是不是！」，氣得賞孫男耳光，雙方爆發肢體衝突鬧上法院。台北地院認為盧女「防衛過當」，依傷害罪判拘役10日，得易科罰金1萬元，可上訴。

孫男指控，他當天看到「按摩店做半套」廣告上門消費，說好以3400元價碼做50分鐘半套服務，但2名小姐拒絕，反而推銷6000元的「做S」，他生氣起身要離開，盧女卻以被摸胸為由，打了他一巴掌，雙方爆發肢體衝突，印象中陳女也有動手，還穿高跟鞋踹他。

2女則否認犯行，盧女辯稱孫男得知她們不提供半套服務，還要求「給妳3000元讓我上」，並摸她胸部，才伸手把孫男手揮掉，沒有打巴掌，反而是被孫男壓到牆角打；陳女則說，服務客人時都是穿制服、拖鞋，不可能穿高跟鞋，她也沒有腳踹孫男。

法官勘驗店內監視器及雙方驗傷報告後，認定盧女防衛過當，依傷害罪判拘役10日，得易科罰金1萬元；另考量按摩小姐不太可能穿高跟鞋工作，現場為木質地板，有拖鞋散落，又無陳女動手的證據，遂依罪證不足判陳女無罪。

至於孫男涉犯性騷擾及傷害罪部分，另案遭北院判拘役30日，得易科罰金3萬元。

(中時 )