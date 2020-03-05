頭份國小舊校舍拆除重建工程動工典禮，斗煥國小龍隊表演添熱鬧氣氛。〔謝明俊攝〕

頭份國小新建校舍將建成4層樓建築。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌主持動工典禮。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌主持動工典禮。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌主持動工典禮。〔謝明俊攝〕

頭份國小舊校舍拆除重建工程動工典禮

苗栗頭份國小是一所百年歷史老校，校內後棟校舍完工於1975至1987年，已屬老舊校舍，為雇慮師生上課安全，苗栗縣政府籌資8千1百多萬元，予以拆除原地重建，將建成4樓新教舍，5日上午，縣長徐耀昌新臨主持動工典禮，預計明年6月可完工啟用。

頭份國小創立於日據時代1897年間，是苗栗縣境內最早設立的學校之一，至今已超過百年歷史，其中後棟校舍，是從1975年至1987年間陸續完工的建築，已被列為老舊危樓，嚴重影響師生上課安全，苗栗縣政府因而籌資規畫重建。

新校舍規畫成4層樓建築，共有18間教室、無障礙電梯一座、廁所8間及1間大教室，總經費8千1百多萬元。預計明年6月可完工。

苗栗縣長徐耀昌5日上午親臨頭份國小主持動工典禮，校內目前正在進行非營利幼兒園新建工程，使得學生活動空間受到影響，徐耀昌也勉勵師生忍耐一下不便，未來就有漂亮安全的新教室可用。

(中時 )