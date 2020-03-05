苗栗頭份國小是一所百年歷史老校，校內後棟校舍完工於1975至1987年，已屬老舊校舍，為雇慮師生上課安全，苗栗縣政府籌資8千1百多萬元，予以拆除原地重建，將建成4樓新教舍，5日上午，縣長徐耀昌新臨主持動工典禮，預計明年6月可完工啟用。
頭份國小創立於日據時代1897年間，是苗栗縣境內最早設立的學校之一，至今已超過百年歷史，其中後棟校舍，是從1975年至1987年間陸續完工的建築，已被列為老舊危樓，嚴重影響師生上課安全，苗栗縣政府因而籌資規畫重建。
新校舍規畫成4層樓建築，共有18間教室、無障礙電梯一座、廁所8間及1間大教室，總經費8千1百多萬元。預計明年6月可完工。
苗栗縣長徐耀昌5日上午親臨頭份國小主持動工典禮，校內目前正在進行非營利幼兒園新建工程，使得學生活動空間受到影響，徐耀昌也勉勵師生忍耐一下不便，未來就有漂亮安全的新教室可用。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。