立法院今(5)日召開教科文會，由原能會主委謝曉星報告相關業務，現場各黨派立法委員主要針對我國核一廠除役以及電廠員工防疫層面來做質詢，表示原能會作為監督單位，應加強監督力道。

謝曉星表示，原能會已於2019年7月12日依法核發核一廠除役許可，並於同月16日生效。原能會於除役期間規劃並執行各項安全管制作為，包括辦理除役管制會議，派員駐廠視察及專案視察，進行安全審查等，並將資訊上網公開。

謝曉星坦言，核一廠2018年底運轉執照已到期，但用過核子燃料棒無法立即自反應爐移出，乾貯設施尚無法取得新北市政府「水土保持完工證明書」而停滯。由於原能會非主責單位，為避免影響除役作業期程，已促請經濟部與新北市政府溝通協調，以利乾儲設施能儘速使用，順利推動除役工作。

民進黨立委林宜瑾表示，核一廠即便現在未作發電使用，但廠房系統仍要運轉，每延期一年除役，每年就要多負擔19億費用於維護及運轉，另外核一廠位於東北角，該區域已證實處活動斷層上，除役工作上要更謹慎。

國民黨立委林奕華質詢問到，核電廠員工若染疫該如何處理？目前核一廠內仍有651名職員、核二廠有近2000名職員、核三廠有940人，由於核能職員屬於高技術人才，若其中1位遭感染，其他員工面臨居家隔離的話，這兩周的替代人力如何處理？需要原能會進一步監督主管單位經濟部的勞工防疫措施。

民進黨立委黃國書質詢時問到，SARS流行時勞委會提出一份「勞工安全衛生研究所職場預防SARS消毒手冊」，內容指出輻射的伽馬及X射線可以使病毒去活化，問原能會輻射是否可以對付這次的新冠病毒，引得全場啼笑皆非。

(中時 )