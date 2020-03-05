旅行能開拓視野、想像！哪些新興景點是旅人想造訪？旅遊平台Tripadvisor® 公了2020年「旅行者之選」全球最佳旅行目的地榜單。今年新增「全球最夯目的地」和「全球新興目的地」2類別。印度的柯欽榮登本年度最夯目的地榜首，而俄羅斯的卡里寧格勒成為新興目的地第一位；此外，台灣人對於黎巴嫩貝魯特和俄羅斯卡里寧格勒情有獨鍾，預料成為下一波打卡的熱門景點。

最夯目的地_第2位_菲律賓呂宋島。（Tripadvisor提供）

2020 年「旅行者之選」全球最夯目的地，第一位由印度西南海港城市柯欽奪得，當地由咖啡廳、藝術中心到歷史建築應有盡有，絕對是文青旅遊勝地；第二名的菲律賓呂宋島擁有優美的自然地形景觀，從廣闊的山脈和茂密的雨林，到無盡的海灘和珊瑚礁；而第三名葡萄牙波多除擁有著名的古城、連接新舊城區的路易一世大橋和主教大教堂。

新興目的地_第2位_阿爾巴尼亞沙蘭德。（Tripadvisor提供）

2020年「旅行者之選」全球新興目的地，預料將成為旅客的熱議焦點。俄羅斯的卡里寧格勒榮登新興目的地榜首，融合東歐和俄羅斯的宏偉建築，第二位阿爾巴尼亞沙蘭德擁有美麗潔白的海灘和廣闊的橄欖樹林，而成為新興海灘度假勝地。而第三位的黎巴嫩貝魯特城內建築融合了現代與奧斯曼及法國殖民時期盛行的風格。

最夯目的地_第1位_印度柯欽。（Tripadvisor提供）

印度柯欽崛起成為旅客新寵！西南海岸邊的一些小村莊聚落，營造了柯欽悠閑的氛圍，可選擇漫步在落日餘暉的海岸或品嚐海邊小販的生猛海鮮外，也可駕船悠遊航行於近海島嶼間。如想欣賞傳統舞蹈卡沙卡利舞，可前往藝術中心。還可到訪 16 世紀葡萄牙人建造的雄偉教堂和堡壘。

最夯目的地_第7位_越南硯港。（Tripadvisor提供）

2020 年「旅行者之選」全球十大最夯目的地

1. 印度・柯欽

2. 菲律賓・呂宋島

3. 葡萄牙・波多

4. 巴西・塞古魯港

5. 巴西・格拉瑪多

6. 印尼・龍目島

7. 越南・硯港

8. 希臘・扎金索斯

9. 以色列・特拉維夫

10. 波蘭・克拉科夫

新興目的地_第3位_黎巴嫩貝魯特。（Tripadvisor提供）

2020年「旅行者之選」全球十大新興目的地

1. 俄羅斯・卡里寧格勒

2. 阿爾巴尼亞・沙蘭德

3. 黎巴嫩・貝魯特

4. 埃及・路克索

5. 希臘・納烏莎

6. 德國・魯根島

7. 越南・富國島

8. 義大利・莫諾波利

9. 墨西哥・拉巴斯

10. 加勒比海・庫拉索

(中時電子報)