為歡應兒童月，新北市永和區世界宗教博物館正準備「生命教育主題特展—初生與成長」。（世界宗教博物館提供）

為歡應兒童月，新北市永和區世界宗教博物館正準備「生命教育主題特展—初生與成長」。（世界宗教博物館提供）

為歡應兒童月，新北市永和區世界宗教博物館正準備「生命教育主題特展—初生與成長」，因應新冠肺炎疫情，體溫超過攝氏37.5度者拒絕入館，原定4月4日的開展活動喊卡，但展覽仍開放參觀，4月11日規畫的偶劇《尋找愛的星球》演出，將視疫情狀況再調整。

新型冠狀病毒肺炎嚴峻，世界宗教博物館啟動各項防疫措施，請民眾配合量體溫、酒精消毒及佩戴口罩，若有體溫超過攝氏37.5度者，懇請勿入館。3月起每週二不對散客開放參觀，原定4月4日兒童節「生命教育主題特展—初生與成長」的開幕活動取消，但展覽仍開放參觀。

世界宗教博物館吉祥物米洛可，造型可愛又討喜，出現在館內、館外的大小活動，和妹妹QQ，曾參加日本的吉祥物人偶大賽，在網路票選，獲得當年度企業組第113名，日本海外組第1名的殊榮，圈粉無數，館方後來還收到日本粉絲的明信片，展現他們兄妹倆的高人氣。

米洛可不只是宗博館的吉祥物、大型人偶，2017年再化身成手操偶，與精靈國王、精靈皇后、士兵、神秘老人、壞巫師、村民們、寶箱精靈等量身打造的角色戲偶，在戲偶製作專家、手偶教學老師、說故事志工，與世界宗教博物館教育推廣組同仁努力下，共同創作出《搶救精靈王國大冒險》故事劇本，在兒童館「愛的星球」奇幻精靈劇場的偶劇擔綱演出，後來還兩度受邀到台灣圖書館戶外表演，每次都受到小朋友熱烈喜愛。

世界宗教博物館教育推廣組主任蔡雅君表示，原本館內只有寶特瓶大小的手偶，在宇創廳演出，為了方便到學校或館外推廣生命教育，藉由公部門的補助經費，新製8隻手操偶，期待藉由生動活動的演出，讓小朋友在潛移默化中學習到尊重、包容、博愛。

4月11日另規劃最受小朋友歡迎的偶劇《尋找愛的星球》演出，是一齣敘述友情、以勇氣克服重重難關的溫暖故事，饒富生命教育意涵，希望將兼具趣味性與生命教育意涵的故事題材，帶給台灣未來主人翁。但受疫情影響，將視狀況調整演出時間，有興趣的民眾請留意官網或臉書粉絲團相關資訊。

(中時 )