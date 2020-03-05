新冠肺炎疫情在全球肆虐，台灣地區病例也持續增加，內政部長徐國勇表示，為避免傳染，目前已暫時取消全國性酒測。對此，北市副市長黃珊珊表示，目前為止因為疫情死亡的病例是1例，可是因為酒駕而死亡的一年有147例，強調應做好警察的防護工作。

黃珊珊表示，目前為止，因為疫情而死亡的病例是1例，因為酒駕而死亡的比率，1年147例，也就是說，當然這個現在這個時間點的確是比較需要做一些小心，但是我們是不是應該有防疫的假期、法律的假期？她強調，應該是做好警察的防護工作。

黃珊珊說，不是因為大家都知道取消了酒駕之後可能酒駕人就上路，應該不是防疫期間我們樂見的，所以如果是這樣的話，我們對於員警、員警執行酒駕的工作，我們要做怎麼樣的防護，或者是有什麼樣的相關的配置。我們可能，我們在一起衛生局做一些相關的訓練，但是如果完全取消對我們來說，畢竟我們是地方執法，如果發生了這種酒駕，然後撞死人，可是我們又取消了酒駕的檢測，我覺得這也不是人民樂見。

(中時 )