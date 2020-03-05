立法院長游錫堃今接見美國在臺協會主席莫健，當面建議應協助台美間簽訂FTA，並考慮檢討與台灣間的正式外交關係。莫健回覆，美方一直都有協助台灣加入更多國際組織，未來將持續全力幫忙。不僅如此，立法院長辦公室發出新聞稿更明確指出，莫健在這場會談中，提到「『兩國』享有共同價值和利益」；雙方也就「美國協助臺灣力抗中國威脅」進行對談。

由於美國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）在去年12月，在一場布魯金斯研究院舉行的研討會中，被詢問是否有計畫出訪台灣時表示，美方信守台灣關係法與美中三公報，「不會稱台灣為國家」。當時，外交部發言人歐江安表示，會再和美方溝通，了解有沒有進一步意思，但不認為這是美方釋出警訊，不需過度解讀。

因此，根據立法院長辦公室今發出的新聞稿，有關莫健提及「兩國享有共同價值和利益」，應是台美斷交後，罕見有美方政府官員以國家稱呼台灣。

游錫堃今天在立法院接見美國在臺協會主席莫健時表示，臺美關係在川普總統上任後愈益升溫，包括川普與蔡總統通電話，及2018年生效的「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」，甚至是今天通過的「台北法案」，都對台灣有相當重大的意義。

游錫堃當面建議莫健，未來應繼續協助台美間簽訂FTA，並考慮檢討與台灣間的正式外交關係。同時，希望美方可以繼續支持台灣加入WHO。

對此，莫健回應，美方一直都有在協助台灣加入更多國際組織，未來也將持續全力幫忙。

根據立法院院長辦公室新聞稿指出，莫健隨後表示肯定游錫堃對台美間歷史的熟稔，「他提到『兩國』享有共同價值和利益」，3年前他接任AIT主席一職時，就預測5年後台美關係將愈益緊密，而現在確實已看到台美間關係不斷強化。

新聞稿指出，莫健保證他會竭盡所能，推動台美關係更加緊密，特別是在經貿領域的成長，因為「兩國」都有著開放透明的市場機制。

新聞稿指出，游錫堃與莫健在這場晤談中，也談到「美國協助臺灣力抗中國威脅」、臺灣在印太戰略的地位，及擴展臺灣國際外交空間等，雙方晤談約40分鐘。

(中時 )