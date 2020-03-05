葛姓男子因在台北101大樓前與人衝突，被員警帶回轄區三張犁派出所，葛男認為員警逮捕他違法，並指控派出所林姓所長罵他「擾民」、「斂財」，控告林員涉嫌妨害自由、妨害名譽，台北地檢署認罪嫌不足，5日不起訴林員。

檢方調查，去年3月31日下午，葛男與民眾在101大樓前發生衝突，林姓所長獲報前往處理，葛男不滿林員要將他帶回派出所，認為警察違法逮捕，且不滿林姓所長罵他「擾民」、「斂財」，控告林員涉嫌妨害自由、妨害名譽。

林員供稱，當天民眾表明要提告葛男傷害，但葛男拒捕還腳踢員警，才會他逮捕他，警方據報指葛男常在台北101大樓前與人衝突，控告對方後，透過調解取得和解金，質疑對方「斂財」。

檢方調查，葛男先前確有相關和解案例，認定林員說法並非空穴來風；另葛男曾向法院聲請提審，法官認定警察逮捕合法，檢方認定林員亦無妨害自由情事，因此今不起訴林員。

(中時 )