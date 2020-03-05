相隔四年重回中華隊的台灣女網一姐謝淑薇，昨在聯邦盃賽會期間突然退房脫隊返美，中華隊總教練翁宜寧表示，雖然謝淑薇離隊感到相當遺憾，但仍會以目前的戰力來面對挑戰，希望能不辱使命。

翁宜寧說，這次聯邦盃於3月3日至7日舉行，2月10日第一次收到謝淑薇外籍教練保羅通知，謝淑薇不能完整參賽聯邦盃當週賽事，2月28日團隊出發前一日再度收到保羅通知，謝淑薇預計在3月4日離開杜拜，前往美國準備3月12日開打的印地安泉賽事。

謝淑薇來到杜拜之後再度提及將於4日清晨提前離開，總教練希望她能留下來打完聯邦盃，在2日領隊會議後確定種子排序與每日賽程，總共六隊參賽，台灣僅次於中國、韓國排在第3，賽程首日遇第6的印尼，並於2日晚間評估後，總教練決定第一天對戰印尼的排點將由梁恩碩及楊亞依出賽前兩點，以及預計由詹家姊妹出賽第三點雙打，首戰排點於2日晚間告知謝淑薇，然謝淑薇仍舊於4日一早離開杜拜。

(中時 )