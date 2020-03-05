國標舞女王劉真，因心臟主動脈瓣膜狹窄開刀後心跳驟停，先後靠葉克膜、心室輔助器搶救等待換心，外界關心劉真還能撐多久？醫師表示，不論長效型或短效型的心室輔助器，都可能產生血栓等併發症，但也有心臟衰竭病患熬過191天終於等到心臟、重獲新生的案例。

《匯流新聞網》報導，台北慈濟醫院心臟外科主任諶大中接受媒體訪問時表示，心室輔助器臨床上通常用於心臟手術後或心臟功能不佳、等待心臟移植的病人，或心臟衰竭不適合心臟移植的病人，過去曾有一位心臟衰竭惡化的病患，裝短效型心室輔助器等待心臟移植，結果歷經191天的等待，最後順利等到心臟，完成移植手術。

諶大中說明，短效型的心室輔助器是將機器放在體外，術後患者可以下床、但不能出院，建議使用時間約1個月；長效型的機器裝在體內，術後可以出院恢復正常生活，長效型心室輔助器的5年存活率約為50至60%，國外也有病人安裝後存活超過10年的例子。諶大中提醒，不論短效型或長效型心室輔助器，都有產生併發症的風險，包括血栓、溶血、腸胃道出血等問題，也可能因裝置引發感染。

(中時電子報)