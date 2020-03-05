高雄巿長韓國瑜5日下午透過臉書直播賣水果，先後推薦鳳梨、蜜棗及梅精，強調不怕貨比貨就怕不識貨。對於內政部表示因為疫情，要停止全國性酒測，韓國瑜說，不管內政部怎麼講，巿警局酒測不會放鬆，還是會繼續。

韓國瑜說，為了保護巿民朋友的安全，喝酒千萬不要開車，酒後開車是非常危險。對於酒測，高雄巿政府警察局一步都不會放鬆，不管內政部怎麼講，高雄巿對酒測的工作還是會繼續，希望喝酒的朋友自愛自重，保護自己、保護家人、保護其他的巿民朋友，千萬喝酒不開車、開車不喝酒。

韓國瑜與高巿府農業局長吳芳銘聯手在高雄首選電商平台賣水果。他說，因為防疫的關係，不少通路都受影響，為了照顧農民，同時也滿足消費者的口慾，希望大家踴躍下訂單。除了吃到最好的水果，也做同步做公益。

韓國瑜先後推銷高雄的鳳梨、蜜棗及梅精，只要透過高雄首選電商平台下單，每一筆捐30％做公益。韓說，對農漁民來說，都希望工作可以得到合理的利潤，尤其現在開學要註冊，巿政府帶頭賣水果，也讓他們可以養家糊口。

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(中時 )