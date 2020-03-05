台2月仍出口千萬片口罩 美麗女星氣氣！ 15:232020/03/05 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藝人張倩。(翻攝張倩臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情蔓延全球前，台灣早在今年1月24日就率先管制口罩出口，但是2月一般口罩仍出口1075萬片。美麗女星張倩看到此消息，不禁氣氣！ 張倩今天在臉書貼文批評說，口罩不是不夠嗎？怎麼可以出口？亂源到底是誰呀。 根據財政部關務署發布統計，2月一般口罩出口1075萬片，相較1月的3566萬片，已大幅減少逾6成。經濟部澄清說，2月出口的口罩主要是一般防花粉用，不是醫療口罩，不屬於徵用範圍。網友紛紛說，「民進黨做什麼都可以，別人不行。」、「棒呀！這個島~~」 (中時電子報) #口罩 #出口 #張倩 #防疫 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 在野黨抗疫噤聲？ 04:102020/03/02 時論廣場 砲轟口罩問題！李來希酸：偉大的民進黨政府啊 11:282020/03/02 政治 揮別一罩難求 陸日產量破億片 04:092020/03/04 焦點新聞 口罩禁出口後仍有部分出口？經部：須是非醫療口罩且要專案申請 16:242020/03/04 財經 領口罩像開福袋！他炫耀這款 網羨慕喊高檔貨 23:032020/03/04 生活 他花萬元買400片日本口罩 網一看包裝超傻眼 00:092020/03/05 生活 借鏡新加坡防疫模式 04:092020/03/05 論壇廣場 口罩衝量品質不一 憂防護力打折 04:102020/03/05 生活新聞 一罩難求 布口罩套學生也能自己做 11:202020/03/05 生活 口罩新制上路 又現排隊人潮 14:502020/03/05 生活 政治熱門新聞 小英「論文門」成美國政治事件 他驚不妙了！ - 政治 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 - 政治 韓國瑜來了！深夜直播吐心聲：希望未來離開不帶遺憾 - 政治 傳韓陣營擬動員反罷韓 媒體人預言驚人結局 - 政治 因應新冠肺炎 徐國勇：全國性酒測暫時取消 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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