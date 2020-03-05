新冠肺炎疫情蔓延全球前，台灣早在今年1月24日就率先管制口罩出口，但是2月一般口罩仍出口1075萬片。美麗女星張倩看到此消息，不禁氣氣！

張倩今天在臉書貼文批評說，口罩不是不夠嗎？怎麼可以出口？亂源到底是誰呀。

根據財政部關務署發布統計，2月一般口罩出口1075萬片，相較1月的3566萬片，已大幅減少逾6成。經濟部澄清說，2月出口的口罩主要是一般防花粉用，不是醫療口罩，不屬於徵用範圍。網友紛紛說，「民進黨做什麼都可以，別人不行。」、「棒呀！這個島~~」

(中時電子報)