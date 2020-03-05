華研國際音樂（8446）公告2月合併營收0.94億元，累計前2個月營收2.09億元，分別較去年同期減少2.83％、5.01％。華研表示，第一季是傳統淡季，雖因新冠肺炎疫情影響，部分活動延期，藝人演出活動的演藝經紀收入預期將減少，但藝人代言與版權收入穩定，2月營收影響有限。

在疫情緩解前，華研的公開演出收入因此增加不確定性，將以增加藝人代言及版權收入填補，降低疫情對公司營收的影響程度。旗下藝人林宥嘉、福原愛、曾之喬等，近期都有新的品牌代言，將陸續於3、4月曝光。

華研擅長打造傳唱度高的流行歌曲，閻奕格新EP《少了一件牛仔褲》率先曝光的單曲「愛上現在的我」，與高爾宣合作，發行後即佔據KKBOX綜合新歌排行榜第一名，是今年繼TANK呂建忠「你的情歌」後，又一攻占排行榜首位的歌曲。

影視原聲帶（OST）也是華研音樂的強項，除了製作轉投資大幕影藝最新作品《做工的人》原聲帶，近期閻奕格「少了一件牛仔褲」也搭上偶像劇《跟鯊魚接吻》片尾曲。

(工商 )