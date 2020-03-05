李英宏將在三月底推出全新專輯《水哥2020》，來到POP Radio《What’s up Music》接受主持人俊菖訪問，一改過去長髮造型，李英宏剪了俐落短髮，意外和近日熱播韓劇《梨泰院Class》中韓星朴敘俊「招牌栗子頭」相似度百分百，俊菖看到直呼是「神還原」，李英宏笑說「這顆頭完全是意外」，他透露前陣子因為頭髮太長，在家附近隨意進一間理髮店，「剪完戴上眼鏡才發現變這麼短」，更表示自己「立刻傳訊息跟公司同事道歉」，沒想到髮型竟意外跟上潮流。

呼應他新專輯《水哥2020》的MV畫面，俊菖事前特別備好魚缸迎接李英宏，讓李英宏驚呼「實在太用心！」新輯名稱「水哥」取自台語「水氣」，有酷帥、豪爽的意思，被歌迷封為水哥的李英宏開心表示「希望能遇水則發！」他更形容歌壇天王周杰倫就像水哥，擁有特殊氣質，「周杰倫保有台的感覺，又有屬於他的音樂美感」。

風格獨樹一幟的李英宏，常獲時尚派對及雜誌拍攝邀約，李英宏笑說「有時太大膽的風格還是會嚇到」，但他強調自己的個性樂於嘗試，願意挑戰不同可能，「我連排骨酥胸都露過了」，還誇下海口稱「搞不好之後會拍全裸寫真集」，但身材纖瘦的李英宏自嘲「圖文不符」，跟市面上的猛男寫真不能比。

上月情人節李英宏大方在IG曬出與圈外女友合照，一改過去低調作風，此次放閃他稱是「讓對方開心一下」，更搞笑說「或許白色情人節我會再PO一張」。李英宏日前將專輯全曲放上YouTube頻道讓歌迷搶先聽，他妙喻就像「試吃」，霸氣表示「大家聽了喜歡再買！」他透露《水哥2020》包含自己這4年的生活總和，新專輯將在3月14日開放預購，3月27日數位上架及實體發行，詳情可上李英宏臉書專頁查詢。

李英宏到POP Radio分享將在3月底發行的新專輯《水哥2020》。（POP Radio提供）

李英宏（右）新造型剪了俐落短髮，主持人俊菖（左）封他「台版朴敘俊」。（POP Radio提供）

李英宏（右）看到主持人俊菖（左）事前特別準備魚缸呼應新輯MV畫面，直呼實在太用心。（POP Radio提供）

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