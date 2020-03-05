新冠肺炎疫情延燒，內政部長徐國勇5日接受質詢時表示，為避免傳染，全國性酒測已經暫時取消，但地方若有需要還是會進行酒測；因擔心容易傳染，目前已不使用酒測棒，酒測器則使用單獨的吹嘴。

立法院5日召開財政委員會，時代力量立委陳椒華質詢時指出，有民眾反映進行酒測時，吹出的氣會噴到員警的手，擔心遭到感染，陳椒華詢問，相關酒測執勤的勤務，防護設備、手套等，是否有對員警進行宣導？對此，徐國勇回應，為避免傳染，目前全國性酒測已暫時取消，但若地方派出所有需要，仍可以執行酒測；且目前已經不使用酒測偵測棒，酒測器也都會有單獨的吹嘴。

警政署長陳家欽4日於內政委員會備詢時，也對於酒測恐遭感染一事表示，警察機關除治安、交通等基本上不會改變外，其他警力揭投入防疫；而原定進行的全國擴大酒測勤務也因疫情暫時取消，僅剩各地方派出所自行看狀況，判斷是否須辦理酒測勤務。

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(中時電子報)