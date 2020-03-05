實名制口罩自5日起成人每七天由2片增加為3片，幼兒則由3片變5片，新制第一天上路，部份藥局再現排隊人潮，但透過各藥局分時段發放，加上衛生局增加得來速窗口，幾乎也不用排隊，但有民眾反應，既然都限七天才能領一次何畢再限單雙號分日領。

政府徵用口罩日產能提升，中央流行疫情指揮中心日前宣布5日起成人片數由2片增為3片，而兒童口罩則改為7天5片，其實口罩實名制將近一個月的操作，各藥局也都開始分時段作業，加上中市各地衛生所也透過得來速窗口讓民眾領買，近日已少見有大排長龍的景象。

位於台中北屯區日盛藥局5日上午仍出現排隊領號碼牌的人潮，有鑑於疫情愈來愈嚴峻，藥局也採二段式領買，每次只放一位民眾進入購買，避免購買口罩人潮交叉感染，藥師公會顧問陳金火則不斷和在門外排隊的民眾說，不好意思，這麼冷還請他們在門外牌隊。

但也有民眾反應，政府增加每個藥局、衛生所每日片數與名額，是不是可以不要在限身份證尾碼單數一、三、五、日，雙數二、四、六、日才能過卡購買，反正都限七日才能買一次，限單雙號不便幫家人代領。

(中時 )