蔡阿嘎夫妻遇襲 狡嫌「換裝、徒步逃逸」警難追身分分

【重大事件】蔡阿嘎跟孕婦二伯，無端遭受襲擊！緊急送醫....

百萬Youtuber蔡阿嘎與懷孕的妻子，遭黑衣人持頓器偷襲，蔡阿嘎膝蓋受傷，孕妻則被打到腰、腹部，劇烈宮縮送醫安胎。有自稱「走跳多年」的網友透露，按照「台灣打人行情表」來看，應是新手作案；且兄弟不打女人，直指這個「兇手」是蔡阿嘎朋友之一。

這名自稱「出來走跳多年的」網友在PTT發文表示，「依照台灣打人行情表，大約是5-8萬，5萬是一台假牌權利車配4個人，一個把風3個打。五萬的程度就是一條腿左右」。

打蔡阿嘎的人埋伏4小時且一個人打，也沒打出甚麼傷，研判是新手作案，非集團、非公司的素養。

因為「公司打人流程，先裝gps確認位置行蹤，等對方下車或回家時，直接上30秒搞定，不會在那邊埋伏四小時的」，更說「埋伏還被人看到，也太外行了」。

且兄弟不會接女單，「孕婦能打下去的兄弟我也沒看過」，打阿嘎的是外行人、個人恩怨；埋伏4小時說明對方認識你、知道你家住處，直指兇手是「你的朋友之一」。

這篇專業分析，引發鄉民熱烈回應：「你怕吼依系?」、「你打人系畢業?」「你是討債集團專業嗎？」、「您是UberHits專員嗎」、「長知識了，5萬就可以叫4個人真便宜」。

(中時電子報)