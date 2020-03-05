二伯發文。（圖／翻攝自嘎嫂二伯臉書）

網紅蔡阿嘎（本名：蔡緯嘉）日前騎車載懷胎8月嘎嫂「二伯」上街，疑被黑衣人埋伏攻擊，導致嘎嫂受驚嚇宮縮送醫，有網友見此在社團裡發文：「蔡阿嘎太囂張，下一個會是誰呢」，引發外界討論。對此，二伯今(5日)再發文報平安，表示對酸言酸語不想多計較，但對於兇手，自己無法原諒。

今年初總統大選落幕時，蔡阿嘎曾拍攝一支影片模仿韓粉難過崩潰的模樣，引發正反兩方論戰，也有人指他在別人傷口撒鹽，3日傳出蔡阿嘎和老婆遭襲後，有網友在韓粉臉書社團酸蔡阿嘎平時太囂張，還有人說「罪有應得」，又掀起論戰，而原先該名網友今早在韓粉社團致歉，不僅對蔡阿嘎說對不起，也對社團造成困擾感到抱歉，「我不應該這樣說才對，在此退出所有政治社團，謝謝各位」。

今稍早，休養中的嘎嫂再度發文，寫下：「真的太感謝大家漫天飛來的關心訊息真的很溫暖，休息了兩天目前一切都還好，只是很想念臭小子啊!!!!」並貼出他和大兒子蔡桃貴視訊對話的截圖，笑說兒子的笑容是最療癒的安胎藥，也強調：「不理性言論大家別氣，言論自由我們尊重」。

而對於黑衣人，嘎嫂表示：「打人就是不對，傷害波能（二胎寶寶名字）我原諒不了」，疑決定追查到底，網友也支持說：「傷害人真的很不理智」、「一樣身為媽媽的我能理解保護波能的堅強意志」、「打孕婦算什麼好漢！有種出來面對啊！真的太過分了」、「好心疼啊～好險沒事了，好好靜養」。

(中時電子報)