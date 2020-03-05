不受新冠肺炎疫情衝擊，記憶體模組大廠威剛科技(3260)2月營收月增30.07%達24.46億元，且年增19.64%。威剛表示，今年上半年DRAM及NAND Flash產業供給不足態勢確立，農曆年後客戶拉貨力道未減，3月接單狀況持續增溫，第一季營運表現將逐月成長。

在今年記憶體供不應求態勢不變的情況下，威剛認為，全球疫情雖將造成3月~4月消費市場的短期需求降溫，但並未影響中長線產業景氣多頭走勢，仍看好今年記憶體價格將逐季上揚，預期隨著第二季疫情高峰期過後，需求可望出現明顯的補貨效應。公司也積極備貨，維持足夠庫存水位的策略，以因應5G、雲端及微軟Xbox與SONY PS5等新機上市帶動的記憶體需求倍增之商機。

威剛指出，自去年第四季以來，資料中心需求持續回籠，加上疫情促使宅經濟效應，5G應用及雲端運算規模持續擴大，帶動記憶體訂單直線向上。威剛攜手英特爾在電競版圖擴展；公司於工控產業的客戶群規模也因料源備足優勢，在這波記憶體供不應求的態勢下持續成長，今年整體營運績效可期。

威剛2月營收增溫，產品比重方面，2月DRAM產品占營收41.69%，非DRAM產品營收比重58.31%。其中固態硬碟(SSD)產品營收比重維持3成以上，達31.65%，SSD的月銷售金額較去年同期成長67.67%。隨著今年產業景氣復甦，威剛今年1-2月營收為43.27億元，年增4.56%。

(時報資訊)