雖然少了當家一姐謝淑薇，但中華女將依舊將士用命，在杜拜舉行的2020聯邦盃亞大區一級賽4日進行第二天賽事靠著詹家姊妹拿下第三點雙打勝利，以2比1後來居上，扳倒韓國，目前戰績一勝一敗，距離闖進前兩名的目標仍有一線生機。

世界排名851的15歲小將楊亞依於首點單打登場，她以3比6、1比6敗給世界排名309的蔣蘇晶，吞下聯邦盃單打第二敗。

賽前翁宜寧教練叮嚀楊亞依，這場比賽她沒有什麼好輸，因為對手的排名和經驗都比較好，她可以放開手來打，並多加運用短拍數之內得分的戰術，「楊亞依球質很好，正反拍攻擊力強，不過，只要是多拍來回，最後她自己常把球轟到界外，這是她未來必須加強之處。」

梁恩碩再度扛起第二點重任，儘管一開賽曾連輸2局，但隨即連趕4局，並以6比4贏得首盤。第二盤小鋼砲火力全開，一口氣取得4比0領先，終場以6比4、6比2扳倒去年底曾在澳網亞大區外卡賽封后，因此得到今年澳網會內賽外卡的南韓一姊韓娜梨。

說話超級簡短的梁恩碩賽後說：「打得很過癮，很舒服。」翁宜寧認為，梁恩碩的表現可說判若二人，第一場比賽是她見過打最差的一次，連小鋼砲自己都承認打得很爛。翁宜寧指出：「好選手的表現落差不能太大，梁恩碩的確有打出平常水準，不像首戰好像雜念太多，沒有全心投入。」

翁宜寧表示，梁恩碩和楊亞依都屬於底線強攻型，賽前她告訴小鋼砲要多執行3到5拍間就得分的戰術，「第一盤進行一半之前，只要是7拍以上的多拍來回，梁恩碩有近七成都是失分，所以3至5拍這種短拍內取分的模式，梁恩碩未來必須多加訓練。」

關鍵第三點雙打，詹詠然、詹皓晴姊妹展現絕佳默契，儘管詹皓晴發球局三度被迫，姊妹倆仍一路領先到底，6比3、6比3戰勝一左一右的韓娜梨/金娜梨，中華隊終場2比1氣走南韓，成功開胡，5日要迎戰陣中擁有3位WTA 單打35名之內的超級強隊中國，中國今天3比0輕取印尼。

在網前頻頻得分的詹皓晴表示，「南韓此役表現很好，左手的雖才打完單打，雙打依然生龍活虎，顯示體力調節不錯。右手的打法有很多變化，我們如果無法以球速壓制她們，絕對會很吃力。這場比賽我們雖然一定要贏，但完全沒壓力。」詹詠然指出：「那位左撇子的發球常會飄到外角去，非常不好出力。」

(中時 )