黃偉哲、郭信良見面堅持不握手？原來，這是為了配合中央防疫政策，也帶頭宣導全民抗疫的哏！台南市議長郭信良與台南市長黃偉哲5日共同在永華市政中心拍攝宣導影片，兩人示範「拱手不握手、大家勤洗手、防疫全民守」，希望扭轉台南人熱情、一見面就握手的習慣。

郭信良指出，台南鄉親都很熱情，看到朋友就會主動握手，但正值抗疫時期，有必要改變這個觀念，因此，府會共同推動拱手不握手，希望大家不要覺得不握手很失禮。他說，尤其民代每天都會遇到很多市民朋友，以拱手代替握手，更能保障彼此健康安全，請市民見諒。

郭信良表示，今日和市長一同拍攝影片，除了推行拱手不握手，也示範如何正確洗手，兩人也當場示範正確洗手，依照7字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」開洗，希望大家看了影片後，都能正確洗手，遠離疫病。

郭信良說，3月起進出市議會與市政府都需測量額溫，民眾們知道這是為了公共衛生考量，都很配合，令人感謝。現在正是疫情嚴峻的時刻，呼籲市民大眾做好自身健康管理，同時搭配拱手不握手、大家勤洗手的好習慣，讓台南市不再有疫情案例發生。

(中時 )