天道盟太陽會35歲奚姓男子，6年前曾以「小酌妹」的手法約男網友到餐廳詐財遭警方查獲，警方發現，奚嫌今年初重起爐灶，在新北市三重開設精品貿易公司作為掩護，招募男員工在速約、omi等社交平台上隨機撒網，冒充單身女性尋找男網友聊天談心。

待男網友上鉤後，隔天即由女公關與網友相約在西門町見面，慫恿網友先到共犯租賃的夾娃娃機台遊玩「培養感情」，然後再以生日為由到可配合退貨的店家購買精品包包等禮物，事後將物品退回店家換成現金，店家則抽取1成佣金。

刑事局偵查第四大隊與北市大安分局、新北市新莊分局共組專案小組，發現該集團「試營運」2個多月，至少有50人被害，得手上百萬元，其中，一名30多歲工程師，遭詐4萬多元最高，女公關得手後即斷絕聯繫、人間蒸發。

專案小組前往台北、新北地區同步搜索，將奚嫌及3名女公關等12人拘提到案，查扣到天道盟徽章、太陽會徽章、手機、電腦、帳冊、對話紀錄等贓證物。全案詢後，依組織、詐欺等罪嫌移送法辦。

(中時 )