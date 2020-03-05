美股上周從高點下跌逾16%，市場恐慌形同世界末日，但之後股市又反彈站回年線，財信傳媒董事長謝金河表示，美股多頭格局沒有壞掉，今天台積電ADR大漲超過4%，相較於1%的10年債殖利率，台積電回報高達3%，是壽險大戶的大好機會，也難怪台積電股價穩如泰山。

謝金河在臉書撰文指出，今天美國股市又大漲1173點，媒體說是拜登在民主黨初選的超級星期二勝出，其實是QE的力量逐漸發酵。

他表示，川普看到這次武漢肺炎蔓延全中國，中國是疫情最核心，但靠著放錢，國家隊的力量，陸股只重挫一天，深圳股市更創新高，這個範本川普不可能沒有感覺。「因此，上周我已預感川普一定會催促聯準會降息，果然2日Fed宣布降息兩碼，當天美國股市下跌785點，大家心中都感到不妙，認為美國降息居然擋不住跌勢，美國完了！」

其實，美股周一大漲1293.96點，正是預期降息的漲勢，次日聯準會降息，股市利多出盡，形成大漲後的修正，周三美股又大漲1173.45點。

謝金河認為，當前疫情的不確定性會撞擊基本面，市場人心惶惶，散戶爭相逃竄，但美國10年債殖利率殺到0.903%的新低，30年債殖利率剩下1.576%時，資金仍然會找到出路的。

他分析，上周道瓊大跌3583點，從29568跌到24681，下跌超過16%，市場恐慌形同世界末日，但道瓊小破年線又站上來，也就是說多頭格局沒有壞掉。美債殖利率大幅下跌，如果恐慌指數（VIX）到49.45之後折返，全球股市警報會逐漸解除，資本市場的資金行情會慢慢發酵。

謝金河指出，今天台積電ADR大漲超過4%，相較於1%的10年債殖利率，台積電超過3%的回報，對手上有百億、千億的壽險大戶是千載難逢大機會，也難怪台積電股價穩如泰山。

他強調，台股生態已出現改變，法人比重一直升高，又沖又洗的散戶漸退場，台股願意長期投資，重視殖利率的長線投資者增加，優秀企業的股價愈來愈搶手，這一波台股拉回，百元以上高價股反而愈來愈多，「這是競爭集中化的贏家時代？未來也是疫情擴散與資金相抗的時代！」

(中時電子報)