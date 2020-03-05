全球OTA龍頭Booking Holdings旗下Booking.com（繽客）在大陸市場挫敗，中國區總裁馬佳近日正式卸任，傳僅成立1年多的中國區獨立BU也將因此被取消。

環球旅訊報導，近日馬佳已正式卸下Booking.com繽客中國區總裁及全球副總裁位置。Booking.com對此表示，公司位於大陸的核心領導團隊也將基於企業整體的戰略規劃和大陸本土的發展目標，繼續帶領Booking.com繽客深耕大陸市場。

不過報導引述知情人士說法，隨著馬佳的離職，Booking.com中國區獨立BU將被取消，不同的業務線將分別向亞太區和總部彙報。而中國區BU成立至今，僅一年有餘。

Booking.com一度大力推進大陸市場本土化，2018年力邀曾在Oracle、Ariba、騰訊、阿里巴巴等公司擔任要職的馬佳加入Booking.com擔任中國區總裁，同時在上海成立中國區BU，使大陸成為繼Booking.com阿姆斯特丹總部之外，唯一擁有獨立產品、技術和市場行銷等團隊的市場。

(工商 )